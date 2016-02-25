Бойовики зменшили активність обстрілів на Донбасі – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Обстановка в зоні проведення АТО порівняно з минулою добою стабілізувалась. З опівночі активність ворога значно зменшилась та зафіксовано 13 обстрілів позицій ЗСУ. З них 8 на Донецькому напрямку та 5 на Маріупольському», - йдеться в повідомленні.

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При цьому в штабі констатують, що російські найманці продовжують нехтувати Мінськими угодами та вести вогонь з мінометів.

Близько 13.00 терористи відкрили неприцільний вогонь та випустили по українських опорних пунктах у Красногорівці 4 міни.

Крім того, позиції сил АТО поблизу Мар’їнки, Красногорівки, Майорська та Пісків російські терористи обстріляли з гранатометів різних калібрів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По опорних пунктах неподалік Новгородського та Мар’їнки вели вогонь ворожі снайпери, повідомили в штабі АТО.