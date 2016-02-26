Протягом дня бойовики з гранатометів обстріляли ряд позицій сил АТО

Про це повідомив прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в соцмережі. Наголошується, що вперше за кілька днів був порушений режим тиші на Луганському напрямку, де опівдні бойовики обстріляли наші позиції з гранатометів та вели снайперський вогонь поблизу Новотошківського.

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«Укріплення ЗСУ в районі Мар’їнки, Авдіївки, Пісків, Луганського, ворог обстріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворожі снайпери вели вогонь по позиціях поблизу Новгородського, Мар’їнки та Луганського», - йдеться у повідомленні.

В штабі зазначили, що опорний пункт в районі Новгородського російські терористи обстріляли з міномета.

Неприцільний вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях наших військ бойовики вели в районі Опитного, Пісків та шахти Бутівка, додали в штабі.