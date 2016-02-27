Бойовики накривають укріплення сил АТО вогнем із заборонених мінометів

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що традиційно кількість обстрілів збільшується з настанням сутінок.

"На Донецькому напрямку ворог обстрілював наші опорні пункти зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів поблизу Зайцевого, Новгородського та Луганського. Наші укріплення неподалік Зайцевого зазнали обстрілів з мінометів калібру 82 та 120 мм", - йдеться у повідомленні штабу.

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Крім того, на Маріупольському напрямку російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів по опорних пунктах ЗСУ неподалік Мар’їнки та Новотроїцького. Із зенітної установки бойовики обстріляли позиції українських бійців поблизу Березового.

На окремих ділянках по лінії розмежування підрозділи сил АТО відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї.