При невдалій спробі виходу в зоні АТО загинув старший лейтенант ЗС Росії - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Підтверджено чергові втрати російських військовослужбовців зі складу 9 особливого мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК. 4 березня під час невдалої спроби виходу в складі диверсійно-розвідувальної групи загинув старший лейтенант Воїнов Андрій Володимирович, ще троє, у тому числі, єфрейтор Ілющенко Максим Юрійович, отримали поранення», - повідомляє управління розвідки.

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Водночас, за даними розвідників, командир полку, полковник збройних сил Російської Федерації Дмитро Бондарєв, який за «документами прикриття» є Євгеном Коваленко, намагається приховати дійсну причину загибелі та поранення підлеглих.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час брифінгу речник АП з питань АТО Андрій Лисенко заявив, що на Маріупольському напрямку внаслідок бойового зіткнення між українськими військовими та диверсійно-розвідувальною групою загинуло до 30 бойовиків.

«На цьому напрямку у темну пору доби відбулося бойове зіткнення сил АТО з ворожою ДРГ. Внаслідок злагодженої дії військовослужбовців Збройних сил України, різних родів військ, противник у цьому бою поніс важкі втрати – до 30 осіб вбитими. На жаль, під час бойового зіткнення з окупантами загинули 2 військовослужбовців Збройних сил України», - сказав Лисенко.