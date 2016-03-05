На Маріупольському напрямку бойовики зазнали значних втрат - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник АП з питань АТО Андрій Лисенко.

За словами Лисенка, противник провів серію мінометних обстрілів одразу на кількох ділянках фронту на Маріупольському напрямку – у Старогнатівці, Чермалику та Широкиному (всього було випущено понад 80 мін).

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«На цьому напрямку у темну пору доби відбулося бойове зіткнення сил АТО з ворожою ДРГ. Внаслідок злагодженої дії військовослужбовців Збройних сил України, різних родів військ, противник у цьому бою поніс важкі втрати – до 30 осіб вбитими. На жаль, під час бойового зіткнення з окупантами загинули 2 військовослужбовців Збройних сил України», - повідомив Лисенко.

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У Мар’їнці, за словами Лисенка, вчора було відносно спокійно – зафіксовано лише одну провокацію бойовиків.

Всього на Маріупольському напрямку за минулу добу відбулося 7 епізодів порушення режиму тиші з боку НЗФ.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби внаслідок бойових дій у зоні АТО загинули двоє українських військових, ще п’ятеро отримали поранення.