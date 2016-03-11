Дедалі частіше бойовики ведуть вогонь по позиціях сил АТО із танків і мінометів, гарячою точкою стала Авдіївка - штаб
Бойовики не припиняють обстріли позицій українських воїнів, нехтуючи будь-якими домовленостями з деескалації конфлікту на Донбасі. Все частіше найманці ведуть вогонь по позиціях українських військових із забороненої зброї, а саме із танків і мінометів.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Найгарячішою і небезпечною на Донецькому напрямку залишається Авдіївка. Протягом доби російські терористи здійснили 6 мінометних обстрілів позицій українських бійців, а о 19:30 тричі вів вогонь танк.
По опорних пунктах поблизу Зайцевого снайперський обстріл вівся вогонь з гранатометів і кулеметів великого калібру.
В околицях Донецька у Пісках і Опитному бойовики з великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї вели вогонь по опорним пунктам сил АТО.
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На Маріупольському напрямку укріплення ЗСУ поруч з Широкіним російські терористи обстріляли з 120-мм мінометів і великокаліберних кулеметів, а позиції поблизу Гнутового з мінометів калібру 82 мм.
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В районі Мар'їнки позиції обстрілював ворожий снайпер і вівся вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Близько 23:00 біля Троїцького виявлено пересування ДРГ в кількості 5 осіб. Українські бійці відкрили вогонь і змусили ворога відступити.
За минулу добу зафіксовано 47 обстрілів позицій сил АТО.