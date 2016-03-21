Матіос розповів про захоплену зброю та військову техніку Росії на Донбасі

Заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос поінформував про захоплену зброю та військову техніку Росії на Донбасі, які перебувають на площадках речових доказів у справі про збройну агресію РФ проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожВійськове командування РФ на Донбасі організовує кампанію з дискредитації місії ОБСЄ – розвідка

«Слідчими військової прокуратури зібрано, оглянуто та процесуально оформлено як речові докази військову техніку, зброю та боєприпаси, які ніколи не перебували на озброєнні Збройних сил України або інших правоохоронних органів», - заявив він.

«У тому числі захоплені й ті, що піддаються ідентифікації - 14 одиниць бойової техніки, бронетранспортери, танки, «Гради», бойові машини десанту та інші, які оглянуті і перебувають на площадках речових доказів», - додав Матіос.

«123 одиниці стрілецької російської зброї, 27 одиниць гранатометів різної модифікації, які ніколи не вироблялися оборонно-промисловим комплексом України ні в період радянського часу, ні потім, і перебувають на озброєнні збройних сил Російської Федерації - це протитанкові ракетні комплекси «Фагот», піхотні вогнемети «Джміль», чотири одиниці ПЗРК «Ігла», аналогічним був знищений військовий літак Іл-26 при подіях в Луганському аеропорту», - зазначив він.

Читайте такожМатіос підтверджує, що на російських диверсантів Александрова та Єрофєєва готувався замах

Також вилучено понад 100 тис. ідентифікованих одиниць бойових припасів 20-ти різних найменувань, які за маркуванням виготовлені на території РФ.

Крім того, за словами головного військового прокурора, захоплений, оглянутий і визнаний речовим доказом один безпілотний літальний апарат «Форпост», який за усіма маркуваннями та особливостями визнано російським.