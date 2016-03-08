У супроводі військових РФ переправила бойовикам на Донбас техніку і боєприпаси – розвідка

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, встановлено чергові факти прибуття з території Російської Федерації інженерної техніки, мінно-вибухових речовин та боєприпасів для потреб 1 та 2 армійських корпусів через Ізварине (5 вантажних автомобілів з боєприпасами) та Успенку (колона інженерної техніки та 2 вантажних автомобіля з мінно-вибуховими засобами). Обидві колони супроводжували російські військові.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранені 3 українських військовихКрім того, розвідка встановила, що російське командування продовжує вживати заходів щодо маскування участі у бойових діях на Маріупольському напрямку підрозділів 810-ї окремої бригади морської піхоти (Севастополь) Берегових військ Чорноморського флоту ЗС РФ. На початку березня 9-й особливий мотострілецький полк морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК було перейменовано на 9-й окремий штурмовий мотострілецький полк морської піхоти.

Разом з тим українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків та САУ в районах Сонцеве та Перевальськ.