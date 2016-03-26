На Луганщині диверсанти штурмували позиції одного з опорних пунктів сил АТО

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр штабу АТО.

Як зазначається в повідомленні, «нехтуючи Мінськими угодами, бандитські угрупування вдалися до нових провокацій на Донецькому напрямку, відкривши вогонь по позиціях українських воїнів зі ствольної артилерії 122 калібру. Впродовж двох годин по укріпленнях українських воїнів поблизу Зайцеве та Майорська було здійснено 65 пострілів».

У прес-центрі також підкреслюють, що прицільний вогонь ворога по силах АТО було скеровано і в напрямку Авдіївки, Луганського, Ленінського, Опитного, Новгородського. Тут противник використав міномети 120 та 82 калібрів, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

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З метою утримання своїх позицій українським захисникам вкотре довелося декілька разів відкривати вогонь у відповідь в районі Авдіївки.

«А на Маріупольському напрямку, поблизу Мар’їнки, по нашим позиціям знову «працював» снайпер», - наголошується в повідомленні.

У прес-центрі також повідомляють, що «на Луганщині, діяльність щодо виявлення та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп противника дала свої результати. Так, використовуючи стрілецьку зброю поблизу Нижньотеплого, бойовики спробували штурмом взяти позиції одного із опорних пунктів сил АТО. Завдяки злагодженості та миттєвій реакції військовослужбовців Збройних Сил України, які відразу відкрили вогонь у відповідь, ворожі плани було зірвано».