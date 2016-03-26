Бойовики продовжують використовувати заборонену зброю – найгарячіше в районі Авдіївки

Ситуація в зоні проведення Антитерористичної операції (АТО) залишається без змін. Російсько-терористичні угрупування продовжують провокації проти сил АТО, нехтуючи Мінськими угодами та використовуючи зброю калібру більше 80 міліметрів, повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Протягом минулої доби бойовики 39 разів вели вогонь по позиціях українських захисників Донбасу, використовуючи міномети 120 та 82 калібрів, озброєння БМП, ручні та автоматичні гранатомети, кулемети великого калібру, а також стрілецьку зброю», - йдеться у повідомленні.

У штабі АТО зазначають, що найгарячіше було в районі Авдіївки. Тут бойовики вісім разів поспіль обстрілювали позиції українських військових з мінометів 120 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, ускладнюючи ситуацію «роботою» снайперів.

З метою утримання своїх позицій сили АТО на даній ділянці 6 разів відкривали вогонь у відповідь, додають у штабі.

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На Донецькому напрямку бойовики зосередили вогонь в районах населених пунктів Луганське, Новгородське, Майорськ, Зайцеве, Ленінське, Піски, Опитне. Також 6 разів обстріляли рубежі оборони українських військ в напрямку Маріуполя. Зокрема, поблизу Мар’їнки, Красногорівки та Водяного бойовики використовували гранатомети і стрілецьку зброю.

«У зоні проведення Антитерористичної операції українські військові продовжують надійно тримати оборону. При цьому не піддаючись на провокації ворога та дотримуючись міжнародних домовленостей», - резюмують у штабі АТО.