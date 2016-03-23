Скасування санкцій проти Росії залежить від виконання Мінських угод - президент Фінляндії

Про це він заявив 22 березня у Москві після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, пише Радіо Свобода.

«Немає сумнівів, що санкції Євросоюзу проти Росії підштовхують до зменшення торговельного балансу між Фінляндією та Росією. Думаю, що кожен погодиться, що скасування цих санкцій було б доброю справою. Але передумовою для цього є виконання Мінських домовленостей», – заявив Нііністо.

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Президент Росії Володимир Путін, своєю чергою, заявив, що ніхто не задоволений послабленням торговельних відносин між Москвою та Гельсінкі. За його словами, послаблення торговельних відносин між країнами має кілька причин, включаючи санкції, запроваджені проти Росію Євросоюзом.

Але, зазначив Володимир Путін, попри зниження рівня торгівлі, Росія досі постачає Фінляндії «близько 100%» природного газу і «80% від усіх потреб Фінляндії у нафті».

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