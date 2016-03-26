Група медиків потрапила під обстріл бойовиків на промзоні Авдіївки, є поранені

«Наша група на Авдіївці потрапила під обстріл на промзоні під час евакуації поранених військовослужбовців. Отримав контузію, ЗЧМТ і акубаротравму старший групи - Юрій Скребець. Він був евакуйований у 66 госпіталь (Красноармійськ)», - написала начальник підрозділу Яна Зінкевич у Facebook.

За її словами, наразі його стан стабілізувався та він повернувся назад на позицію, де відбуде ще декілька днів до закінчення своєї ротації.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули двоє військових, одинадцять отримали поранення

Окрім того, зазначає Зінкевич, отримав контузію водій групи – «Художник». Його стан стабільний, він не покидав позицію.

«Другий медик групи - "Мері" на щастя не постраждала. Після закінчення ротації обоє постраждалих пройдуть обстеження та необхідне лікування у лікарні ім. Мечникова», - повідомила вона.