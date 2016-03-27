За добу бойовики випустили рекордні 160 великокаліберних снарядів по позиціях сил АТО

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "На лінії фронту Зайцеве-Майорськ противник знову застосував ствольну артилерію (122-мм гаубиці). При цьому було випущено близько 160 снарядів – це рекордна кількість за минулі півроку. Також окупанти активно стріляють з мінометів (Зайцеве, Майорськ, Ленінське, Авдіївка, Опитне). По наших позиціях випущено понад 200 мін обох калібрів. Зазначимо, що найпотужніші обстріли відбулися рано вранці (з 5 до 8 години)", - сказав Лисенко.

За його словами, найскладніша ситуація, як і раніше, під Авдіївкою. На цій ділянці фронту НЗФ стріляють більше, ніж будь-де. Незважаючи на сильний вогневий вплив противника, сили АТО утримують займані позиції та ведуть ефективний вогонь у відповідь.

Читайте такожМинулої доби у зоні АТО поранено чотирьох військовослужбовців і медикаВсього ж за минулу добу на Донецькому напрямку терористи 43 рази обстріляли (кожен третій – з важкого озброєння) позиції українських бійців.

На Маріупольському напрямку вчора відбулося 4 ворожих обстріли. Зокрема, у Мар’їнці стріляв ворожий снайпер, а у Широкиному – 82-мм міномет НЗФ. Також ворог порушив режим тиші у Талаківці, де сили АТО одразу ж відкрили вогонь у відповідь.

На Луганському напрямку противник порушив режим тиші між Станицею Луганською та Щастям (с. Нижньотепле), відкривши вогонь з правого берега Сіверського Донця.