За добу бойовики випустили рекордні 160 великокаліберних снарядів по позиціях сил АТО
Впродовж минулої доби на Донецькому напрямку бойовики випустили по позиціях сил антитерористичної операції близько 160 снарядів із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм гаубиць, що є рекордною кількістю обстрілів із таких систем за останні півроку.
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "На лінії фронту Зайцеве-Майорськ противник знову застосував ствольну артилерію (122-мм гаубиці). При цьому було випущено близько 160 снарядів – це рекордна кількість за минулі півроку. Також окупанти активно стріляють з мінометів (Зайцеве, Майорськ, Ленінське, Авдіївка, Опитне). По наших позиціях випущено понад 200 мін обох калібрів. Зазначимо, що найпотужніші обстріли відбулися рано вранці (з 5 до 8 години)", - сказав Лисенко.
За його словами, найскладніша ситуація, як і раніше, під Авдіївкою. На цій ділянці фронту НЗФ стріляють більше, ніж будь-де. Незважаючи на сильний вогневий вплив противника, сили АТО утримують займані позиції та ведуть ефективний вогонь у відповідь.
Читайте такожМинулої доби у зоні АТО поранено чотирьох військовослужбовців і медикаВсього ж за минулу добу на Донецькому напрямку терористи 43 рази обстріляли (кожен третій – з важкого озброєння) позиції українських бійців.
На Маріупольському напрямку вчора відбулося 4 ворожих обстріли. Зокрема, у Мар’їнці стріляв ворожий снайпер, а у Широкиному – 82-мм міномет НЗФ. Також ворог порушив режим тиші у Талаківці, де сили АТО одразу ж відкрили вогонь у відповідь.
На Луганському напрямку противник порушив режим тиші між Станицею Луганською та Щастям (с. Нижньотепле), відкривши вогонь з правого берега Сіверського Донця.