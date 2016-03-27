Бойовики вперше за тривалий час обстріляли позиції сил АТО з артилерії

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО. "У порівнянні з добою раніше, окрім мінометів заборонених Мінськими угодами калібрів, бойовики, вперше за тривалий час збройного протистояння знову застосували вогонь ствольної артилерії. Незважаючи на чотири вогневі удари по своїх позиціях з калібру 122 міліметри бійці Збройних сил України, в районі Зайцеве та Майорська, змогли утримати оборону", - говориться в повідомленні.

Читайте такожЗа добу на Донбасі по позиціях сил АТО було випущено більш як 40 мінЯк зазначили в прес-центрі, одним із найпомітніших на мапі бойових дій населених пунктів на Донецькому напрямку залишається Авдіївка. Тут незважаючи на використання цілого арсеналу озброєння ворогу вибити сили АТО із займаних позицій не вдалося.

За вказаний період бойовики також зосередили вогонь в районах населених пунктів Луганське, Новгородське, Майорськ, Зайцеве, Ленінське, Піски, Опитне, Широкіне, Троїцьке, Мар’їнка.

"На Луганському напрямку, використовуючи стрілецьку зброю, бойовики спробували штурмом взяти позиції одного із опорних пунктів Збройних сил. Завдяки впевненим діям українських воїнів позиції сил АТО залишилися за нами, а ворог отримав вогонь у відповідь та відступив", - підсумували в прес-центрі.