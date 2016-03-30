У розвідці розповіли про втрати військових ЗС Росії під Авдіївкою

Про це йдеться на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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«Зафіксовані чергові втрати в з'єднаннях 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, що беруть участь в бойових зіткненнях в районі Авдіївки. 29 березня загинули троє і поранено п'ятеро російських військовослужбовців розвідувальних підрозділів 3 (Горлівка) і 5 (Донецьк) окремих мотострілкових бригад, які діяли у складі диверсійно-розвідувальних груп», - йдеться в повідомленні.