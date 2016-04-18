Розвідка надала місії ОБСЄ дані про місця розміщення бойовиками важкого озброєння
Українська розвідка надала спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ чергову інформацію про місця розміщення бойовиками важкого озброєння на Донбасі.
Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони.
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"Українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність 122-мм РСЗВ “Град”, самохідних артилерійських установок (САУ), артилерійських систем калібром понад 100 мм і танків у районах Горлівка, Макіївка, Патріотичне та Любівка", - сказано у повідомленні.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року окупувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння та направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.