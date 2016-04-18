Розвідка надала місії ОБСЄ дані про місця розміщення бойовиками важкого озброєння

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони.

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"Українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність 122-мм РСЗВ “Град”, самохідних артилерійських установок (САУ), артилерійських систем калібром понад 100 мм і танків у районах Горлівка, Макіївка, Патріотичне та Любівка", - сказано у повідомленні.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року окупувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння та направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.