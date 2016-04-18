Bellingcat: Росія понад 300 разів обстріляла українську територію з "Градів"

Про це керівник міжнародної організації журналістських розслідувань Bellingcat розповів німецькому телеканалу ARD, передає DT.ua.

"Ми досліджували атаки літа 2014 року в Україні. Багато доводило те, що обстріл проводилися з іншого боку кордону, з Росії, але не вистачало доказів", – повідомив Хіггінс.

За його словами, на основі супутникових даних вдалося встановити факти збройної агресії Росії. За допомогою Google Maps можна побачити, що з липня 2014 року російські "Гради" сотні разів відкривали вогонь по території України. На тих же картах можна знайти замасковані позиції російських РСЗВ.

Читайте такожМісія ОБСЄ отримала дані про наявність танків і "Градів" біля кількох населених пунктів - розвідка

Російські військові вели вогонь як мінімум в п'яти напрямках, уточнив глава Bellingcat. Про це свідчать не тільки дані Google Maps, але і відео, опубліковані в інтернеті, а також свідчення очевидців в соціальних мережах. Нагадаємо, влітку 2014 року російські РСЗО з території Ростовської та Бєлгородської областей неодноразово обстрілювали позиції сил АТО на Донеччині та Луганщині.