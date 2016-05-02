Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу", гатили з мінометів
19:32, 02 травня 2016Війна
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Сьогодні ситуація в зоні проведення АТО залишається стабільною. Однак з початку доби бойовики проросійських бандформувань двічі порушили режим повної тиші.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Фейсбук.
"Зранку вони відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях українських воїнів в районі Луганського, що на Горлівсько-Світлодарській дузі. Близько опівдня бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО поблизу Невельського, що на Донецькому напрямку", - зазначається у повідомленні.
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У прес-центрі також наголошують, що "з боку тимчасово окупованого н.п. Старомихайлівка вони випустили близько двох десятків мін по українських захисниках із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів".
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