Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу", гатили з мінометів

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Фейсбук.

"Зранку вони відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях українських воїнів в районі Луганського, що на Горлівсько-Світлодарській дузі. Близько опівдня бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО поблизу Невельського, що на Донецькому напрямку", - зазначається у повідомленні.

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У прес-центрі також наголошують, що "з боку тимчасово окупованого н.п. Старомихайлівка вони випустили близько двох десятків мін по українських захисниках із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів".