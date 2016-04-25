За добу в зоні АТО бойовики здійснили 29 обстрілів

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 25 квітня.

Використовуючи зброю заборонену Мінськими домовленостями незаконні збройні формування завдали чотири вогневих удари по силам АТО в Авдіївці та один у Зайцевому. При чому, у проміжку часу з сьомої вечора до опівночі, використовуючи міномети калібру 82мм, бойовики скерували у промислову зону Авдіївки 135 мін.

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В нічний час бойовики здійснили два обстріли зі ствольної артилерії, калібром 152мм, району базування українських військ біля Правдівки. А в самому селі в результаті дій ворога зазнали руйнувань оселі мирних мешканців та місцева церква.

У районі Луганського бойовики теж нехтували дотриманням режиму тиші використовуючи озброєння БМП-2, автоматичні гранатомети та кулемети великого калібру. А поблизу Новотроїцького, Павлопіля, Станиці Луганської та Широкіного вони стріляли по українських бійцях з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Подібні вогневі засоби бандитські формування застосовували 12 разів і у напрямку Мар’їнки.

За вказаний період військовослужбовці Збройних Сил України змушені були 4 рази відкривати вогонь у відповідь. Незважаючи на зусилля противника сили АТО надійно утримують райони оборони уздовж усієї лінії розмежування, наголосили у штабі.