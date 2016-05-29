Доба в зоні АТО: бойовики 30 разів обстріляли українських військових

У зоні проведення АТО за минулу добу зафіксовано 30 обстрілів бойовиками позицій українських військових, з них 13 на Донецькому, 12 на Маріупольському та 5 на Луганському напрямках.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За даними штабу, напруженою залишається ситуація в районі Авдіївки, де бойовики впродовж доби п’ять разів обстрілювали опорні пункти сил АТО з стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів калібру 82 та 120 мм.

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По захисниках шахти Бутівка бойовики випустили близько 200 мін, йдеться у повідомленні штабу.

«О 19.00 в районі н.п. Новоселівка Друга диверсійно-розвідувальна група у кількості 6 бойовиків намагались проникнути в тил сил АТО. Успішними діями українських військовослужбовців намір диверсантів був зірваний», - зазначають у штабі.

Під артилерійським вогнем бойовиків опинились укріплення в районі Опитного, а по позиціях поблизу Новгородського супротивник вів вогонь з стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.

На Маріупольському напрямку російські найманці обстрілювали опорні пункти в районі Новотроїцького з 82 мм мінометів, а в районі Красногорівки з великокаліберних кулеметів. Також вівся обстріл снайперами, резюмують у штабі.