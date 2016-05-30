Штаб АТО розповів про черговий "фейк" ворога: ЗСУ не залишали позицій у районі Зайцевого, Гнутового та Авдіївки
Інформація про те, що підрозділи Збройних сил України залишили позиції в районі Зайцевого, Гнутового та Авдіївки, не відповідає дійсності та є черговим "фейком" ворога, наголошує штаб АТО.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі штабу АТО, це інформаційна провокація російсько-окупаційних військ, спрямована на дискредитацію України та її Збройних сил.
У прес-центрі закликають представників ЗМІ користуватись офіційною і достовірною інформацією, яку надає прес-центр і прес-офіцери оперативно-тактичних угрупувань.
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Підрозділи ЗСУ перебувають на своїх позиціях та виконують поставлені завдання, ситуація в зоні АТО напружена, проте контрольована, запевняють у прес-центрі штабу АТО.
Раніше речник АП з питань АТО Андрій Лисенко заявив, що українські військові залишаються на своїх позиціях у Зайцевому і жодних втрат цієї території не було.