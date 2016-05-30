В АП спростували повідомлення про втрату 1 кілометра українських позицій у районі Зайцевого

Як передає кореспонеднт УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник АП з питань АТО Андрій Лисенко, коментуючи інформацію про нібито втрату українськими військовими 1 км своїх позицій у районі Зайцевого.

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"Ця інформація була запущена навмисно. Жодних висувань з боку бойовиків там не було. Бійці, які залишаються на своїх позиціях, обіцяли зустріти тих, хто запустив цю качку і розповісти їм, яка насправді там є ситуація. Насправді, там все залишається, як і було. Минулої доби там було зафіксовано гранатометні обстріли та зі стрілецької зброї. Ніяких зрушень там з боку ворога немає", - наголосив він.

Раніше 30 травня низка волонтерів, серед яких Мирослав Гай, повідомили, що майже втрачене Зайцеве - "там бойовики вже відбили кілометр і зайняли позиції".