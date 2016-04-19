За два роки АТО загинули 67 українських прикордонників

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби. «Під час бойових зіткнень та обстрілів 67 прикордонників загинули. Ще 407 військовослужбовців зазнали поранень, а 5 вважаються зниклими безвісти», - йдеться в повідомленні.

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Також в ДПСУ зазначили, що за активної участі відомчої внутрішньої безпеки та допомоги волонтерів вдалося знайти на території, що підконтрольна бойовикам, тіла 5 прикордонників, вивезти їх та передати рідним для поховання. Наразі в полоні немає жодного військовослужбовця відомства, підкреслюється в повідомленні.

Крім того, у прикордонній службі інформують, що від початку антитерористичної операції на сході країни статус учасника бойових дій вже отримали майже 15 тис. прикордонників.

Протягом 2014-2016 років за мужність та героїзм під час виконання обов’язків в зоні АТО державними нагородами були відзначені більше 680 прикордонників, з яких 66 посмертно. Орденами «За мужність» були нагороджені 159 прикордонники, 30 військовослужбовців відзначені орденом «Богдана Хмельницького» та 9 – орденом «Данила Галицького». Крім того, медалями «За військову службу», «Захиснику Вітчизни», «За бездоганну службу» нагороджено 476 прикордонники. Ще понад 3 тис. охоронців кордону отримали відомчі відзнаки.