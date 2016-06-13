"Анаконда-2016": підрозділи "ЛитПолУкрбригу" тренувалися знешкоджувати бойовиків (фоторепортаж)

Механізований батальйон ЗС Польщі литовсько-польсько-української бригади, посилений українським аеромобільним взводом та ротою територіальної оборони, успішно виконав операцію з виявлення та нейтралізації бандформувань на полігоні Нова Демба. Про це український Генштаб повідомив у Facebook.

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За легендою навчання, розвідка багатонаціональної бригади виявила незаконне збройне формування в населеному пункті. 5-й механізований батальйон отримав завдання взяти територію під контроль, забезпечити безпеку цивільного населення та знешкодити противника.

Командир польського батальйону наказав механізованій роті на БМП-1 оточити територію проведення операції. Коли бандформування відмовилося здатися, на місце прибув польсько-український підрозділ на "Хаммерах".

"Ми виконали завдання та нейтралізували незаконне збройне формування. Згідно зі сценарієм, одного військовослужбовця було поранено, і ми відпрацювали елемент медевакуації з поля бою. Загалом, я задоволений діями підрозділу. Хоч ми і з різних країн, але розуміємо один одного і виконуємо єдине завдання", — пояснив командир аеромобільного взводу старший лейтенант Ігор Штанько.

"З 6 до 10 червня ми координували дії американських військовослужбовців на нашому полігоні. А вже 11 червня взяли під оперативне керівництво роту територіальної оборони. 5-й батальйон старанно тренувався і тепер відповідає нашим вимогам. "Анаконда-2016" — це унікальне навчання, адже ми виконуємо завдання в дуже динамічному оперативному середовищі. Напевне, це найцінніший досвід для офіцерів штабу у відпрацюванні взаємосумісності під час майбутніх операцій", — зазначив заступник командира бригади полковник Володимир Юданов.

За виконанням практичних дій спостерігали Міністр національної оборони Польщі Антоні Мацеревич та командувач Сухопутними військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес. Вони залишились задоволеними професіоналізмом учасників навчання.