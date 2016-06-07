"Анаконда-2016": у Польщі стартували військові навчання "ЛитПолУкрбриг" (фоторепортаж)

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, церемонія відкриття навчання відбулася під керівництвом командира "ЛитПолУкрбриг" бригадного генерала Адама Йокса.

Під час вступного слова Йокс наголосив на важливості участі багатонаціональних підрозділів в "Анаконді-2016". За його словами, це навчання відкриває широкі можливості для поглиблення співпраці між країнами-партнерами, дозволяє підвищити рівень підготовки та зміцнити взаєморозуміння між військовослужбовцями.

Читайте такожУкраїна, Румунія і Болгарія хочуть створити спільну військову бригаду - Порошенко

У свою чергу заступник командира бригади полковник Володимир Юданов підкреслив, що для Литовсько-польсько-української бригади це перший значний захід бойової підготовки з моменту її відкриття 26 січня 2016 року. Орган військового управління розгортає операційний командний пункт, який керуватиме приданими підрозділами під час імітації операції зі стабілізації.

"Анаконда-2016" дає управлінню бригади та підрозділам можливість підтвердити взаємосумісність, а також налагодити співпрацю з існуючими та потенційними партнерами", – додав Йокс.

Читайте такожВ рамках "ЛитПолУкрбриг" литовські військові допоможуть українським пристосуватися до процедур НАТО

Зокрема, український взвод 80-ї окремої десантно-штурмової бригади увійшов до складу польського батальйону. Під час виконання навчальних завдань буде перевірено застосування багатонаціональних підрозділів на тактичному рівні.

Навчання "Анаконда-2016" триває на найбільших полігонах Польщі. У ньому бере участь понад 31000 військовослужбовців із 23 країн світу.

Як повідомляв УНІАН, штаб Литовсько-польсько-українська бригада був відкритий у Люблені наприкінці січня 2016 року, а вже 1 лютого бригада почала перші спільні навчання.