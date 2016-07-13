За добу в зоні АТО один військовий загинув, четверо отримали поранення
13:07, 13 липня 2016Війна
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Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий і ще четверо бійців отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, ще 4 отримали поранення. Крім цього, за останні шість діб у зоні АТО загинули 13 українських військових, 59 поранено.
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