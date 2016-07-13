За добу в зоні АТО один військовий загинув, четверо отримали поранення

Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, ще 4 отримали поранення. Крім цього, за останні шість діб у зоні АТО загинули 13 українських військових, 59 поранено.