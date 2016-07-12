За добу у зоні АТО загинули двоє українських військових, ще 4 отримали поранення
13:00, 12 липня 2016Війна
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Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій загинули двоє українських військових, ще четверо отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули. Ще четверо отримали поранення", - сказав він.
За словами Андрія Лисенка, двоє військових загинули внаслідок підриву на міні МОН-50 у н.п. Славне (Мар’їнський район).
Щодо поранених, Лисенко розповів, що 1 військовий отримав поранення у Зайцевому, 1 – на позиції шахти "Бутівка", ще 2 - в Авдіївці.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один український військовий, 11 зазнали поранень і 2 - контузії.
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