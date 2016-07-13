Постпред РФ в НАТО: В Україні немає ніякої російської військової активності

Про це він сказав у середу в Брюсселі на прес-конференції по завершенню засідання Ради НАТО-Росія, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН щодо військової активності Росії в Україні, яка стала причиною посилення військової присутності НАТО на Сході альянсу.

За словами Грушка, під час обговорення українського питання на засіданні Ради НАТО-Росія сторони говорили про те, як "справитися з кризою в Україні". На уточнююче запитання кореспондента УНІАН про те, що, власне, питання було про військову активність Росії в Україні, Грушко сказав: "Ніякої військової активності в Україні немає". На запитання про те, що, начебто, російських військ в Україні немає, російський посол не сказав нічого.

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Говорячи про останнє рішення НАТО посилити присутність на Сході альянсу, російський дипломат заявив, що Росія вважає ці заході такими, що "не мають під собою ніяких підстав, є надмірними, контрпродуктивними". "Вони мають конфронтаційний характер, послаблюють загальну європейську регіональну безпеку та повертають нас до схем забезпечення безпеки часів холодної війни. Росія не є загрозою для членів альянсу", - сказав Грушко.

При цьому російський дипломат також висловив думку, що політика відкритих дверей НАТО "не є внеском у безпеку Європи".

"Територія Східно-Європейських членів альянсу перетворюється на плацдарм для військового розгортання та здійснення військово-політичного тиску на Росію. Це все не посилює, а послаблює безпеку в регіоні", - вважає він.