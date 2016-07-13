Столтенберг про засідання Ради НАТО-Росія: союзники та РФ мають глибокі розбіжності щодо України

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Столтенберг повідомив на прес-конференції у штаб-квартирі НАТО після засідання.

"Україна була першим питанням нашого порядку денного. Це важливо, тому що дії Росії в Україні підривають євро-атлантичну безпеку. Союзники та Росія мають глибокі та стійкі розбіжності щодо кризи. Але це була можливість уточнити наші позиції та обмінятися думками щодо кризи в Україні", - заявив він.

За словами генсека, союзники висловили позицію, яка була зазначена на саміті у Варшаві.

"Союзники по НАТО не визнають і ніколи не визнають нелегальну анексію Росією Криму. Ми всі повинні працювати над вирішенням конфлікту на сході України дипломатичним та мирним шляхом. Це дозволить зробити внесок у покращення відносин між НАТО та Росією", - зазначив він.

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За словами Столтенберга, також представники Росії та союзників обговорили військову діяльність, прозорість та зниження ризиків.

"Прозорість і зменшення ризиків особливо важливі, щоб запобігти нещасним випадкам. У дусі прозорості НАТО поінформувало Росію щодо важливих рішень, які були ухвалені у Варшаві. Росія поінформувала про свої кроки", - повідомив Столтенберг.

За його словами, представники РФ висловили свої пропозиції щодо безпеки повітряного простору над Балтійським морем.

"Союзники вивчать ці пропозиції та вітають сигнали Росії щодо зменшення ризиків. Це те, за що союзники висловлювалися весь час. Я очікую на подальше обговорення цього питання з Росією", - наголосив генсек.

Крім того, за його словами, сторони обговорили питання Афганістану.

Столтенберг повідомив, що наступне засідання Ради НАТО-Росія відбудеться, але дата та формат його ще не визначені.