В Авдіївці традиційно гаряче: бойовики гатили по опорних пунктах сил АТО зі 122-мм артилерії

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Найбільше, 22 обстріли, зафіксовано на Маріупольському напрямку. Зокрема, із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів, а також мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї противник вів вогонь по Красногорівці. Крім цього, з гранатометів різних систем,великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстрілював укріплення українських військових у Широкиному, Мар’їнці та Новотроїцькому.

Не припиняють російські окупанти збройні провокації й на Донецькому напрямку, де зафіксовано 17 випадків порушення ними режиму припинення вогню.

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"Гарячою точкою залишається Авдіївка. Там противник бив по наших опорних пунктах із 122 мм артилерії, 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні штабу.

Також під мінометний вогонь потрапили позиції українських армійців у Невельському, Зайцевому та поруч шахти Бутівка. Поблизу Опитного супротивник використав зенітні установки, в Пісках, Новгородському та Новоселівці Другій – великокаліберні кулемети, а в районі Луганського – гранатомети.

На Луганщині минула доба пройшла відносно спокійно.