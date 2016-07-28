За добу в зоні АТО загинув один військовий, ще один поранений
12:49, 28 липня 2016Війна
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За добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув і один зазнав поранень.
Один військовослужбовець загинув / Фото УНИАН
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, троє зазнали поранень.
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