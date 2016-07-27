За добу в зоні АТО жоден військовий не загинув, троє поранено
12:55, 27 липня 2016Війна
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За добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, троє зазнали поранень.
Загиблих українських військовослужбовців немає / Фото УНИАН
Про це на брифінгу повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців немає, троє отримали поранення", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, але п'ятеро зазнали поранень.
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