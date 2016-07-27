За добу в зоні АТО жоден військовий не загинув, троє поранено

Про це на брифінгу повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожВ Авдіївці традиційно гаряче: бойовики гатили по опорних пунктах сил АТО зі 122-мм артилерії

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців немає, троє отримали поранення", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, але п'ятеро зазнали поранень.