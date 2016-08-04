Розвідка викрила десятки росіян, які воюють на Донбасі, назвала імена (список, фото)

13:53, 04 серпня 2016
Війна
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Розвідка назвала імена військовослужбовців ЗС Росії, які беруть участь у бойових діях на території України.

gur-mou.gov.ua

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Ці військові - артилеристи 5 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08805, Макіївка) 1 армійського корпусу (Донецьк) Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС Російської Федерації.

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Як повідомляв УНІАН, раніше розвідка назвала імена понад 20 російських снайперів на Донбасі.

Командний склад артилерійських підрозділів 5 омсбр (російською мовою):

gur-mou.gov.ua
gur-mou.gov.ua

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