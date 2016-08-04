Розвідка викрила десятки росіян, які воюють на Донбасі, назвала імена (список, фото)
13:53, 04 серпня 2016Війна
2978 1
Розвідка назвала імена військовослужбовців ЗС Росії, які беруть участь у бойових діях на території України.
Військові РФ, що воюють на Донбасі / gur-mou.gov.ua
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Ці військові - артилеристи 5 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08805, Макіївка) 1 армійського корпусу (Донецьк) Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС Російської Федерації.
Читайте такожДиверсанти атакували сили АТО зі зброєю РФ: штаб назвав імена знищених під Новозванівкою російських військових (фото)
Як повідомляв УНІАН, раніше розвідка назвала імена понад 20 російських снайперів на Донбасі.
Командний склад артилерійських підрозділів 5 омсбр (російською мовою):
gur-mou.gov.ua
gur-mou.gov.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter