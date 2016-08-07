За добу в зоні АТО загинули троє українських військових, четверо поранені – АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

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«За минулу добу внаслідок активних бойових дій 3 українських військових загинули, 4 зазнали поранень», - сказав він.

За словами Лисенка, найбільші втрати серед українських військових у селищі Кримському, де загинули троє та двоє зазнали поранень внаслідок вибуху і обстрілів. Крім того, додав він, внаслідок обстрілів один військовослужбовець поранений біля Мар‘їнки, ще один – біля Павлополя.