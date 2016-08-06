В Авдіївці і Новоселівці бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що на Донецькому напрямку з мінометів калібру 82 мм неодноразово були обстріляні українські воїни в Авдіївці і Новоселівці. Протитанкові гранатомети ворог застосував в Пісках і по Шахті Бутівка, а крупнокаліберні кулемети біля Новгородського. У Зайцевому противник вів вогонь із стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку, відзначили в штабі, Лебединське та Павлопіль ще до світанку потрапили під ворожий гранатометний вогонь. У Старогнатовці, Новотроїцькому та Мар'їнці російські окупанти здійснювали провокації, використовуючи стрілецьку зброю.

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«У Мар'їнці близько чотирьох годин ранку сталося бойове зіткнення, завдяки вмілим та злагодженим діям наших захисників, ворога було відкинуто. Після тимчасового затишшя на цьому напрямку активізувався ворожий снайпер. По укріпленнях морських піхотинців в Широкіному у другій половині дня російські окупанти застосували мінометний вогонь», - додали в прес-центрі.

А на Луганщині, за даними штабу, гранатометний обстріл вівся в районі Кримського.