"Це треба повторити": ОБСЄ закликає припинити вогонь на Донбасі з опівночі 31 серпня

Про це він сказав на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання ТКГ у Мінську, який транслював телеканал «112 Україна».

Спецпредставник ОБСЄ нагадав, що торік удалося досягти припинення вогню у вересні з початком навчального року.

"Це був найтихіший місяць (вересень 2015 року - УНІАН). І це треба повторити", - заявив Сайдік.

При цьому він уточнив, що припинення вогню повинно бути безстроковим.

"Безстрокове припинення вогню - це найголовніше", - пояснив Сайдік.

У зв'язку з цим він наголосив, що усе залежить від політичної волі сторін.

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Сайдік розповів, що робоча підгрупа з питань безпеки обговорювала питання припинення вогню, у зв'язку з чим він вирішив зробити заяву.

"Тристороння контактна група за участю представників ОРДО і ОРЛО заявила про необхідність безстрокового припинення вогню у зв'язку з початком нового навчального року, починаючи з опівночі 31 серпня. Я особисто закликаю всі сторони висловити свою підтримку цієї заяви на вищому рівні", - сказав спецпредставник ОБСЄ.

Він нагадав, що рік тому він вже виступав із таким закликом.

"Я дійсно сподіваюся, що діти, як і торік, можуть абсолютно спокійно починати свій навчальний рік, новий навчальний рік, починаючи з опівночі 31 серпня", - сказав Сайдік.

Він також повідомив, що наступна зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 7 вересня.