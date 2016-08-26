"Це треба повторити": ОБСЄ закликає припинити вогонь на Донбасі з опівночі 31 серпня
Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік закликає всі сторони конфлікту на Донбасі підтримати безстрокове припинення вогню з опівночі 31 серпня.
Про це він сказав на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання ТКГ у Мінську, який транслював телеканал «112 Україна».
Спецпредставник ОБСЄ нагадав, що торік удалося досягти припинення вогню у вересні з початком навчального року.
"Це був найтихіший місяць (вересень 2015 року - УНІАН). І це треба повторити", - заявив Сайдік.
При цьому він уточнив, що припинення вогню повинно бути безстроковим.
"Безстрокове припинення вогню - це найголовніше", - пояснив Сайдік.
У зв'язку з цим він наголосив, що усе залежить від політичної волі сторін.
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Сайдік розповів, що робоча підгрупа з питань безпеки обговорювала питання припинення вогню, у зв'язку з чим він вирішив зробити заяву.
"Тристороння контактна група за участю представників ОРДО і ОРЛО заявила про необхідність безстрокового припинення вогню у зв'язку з початком нового навчального року, починаючи з опівночі 31 серпня. Я особисто закликаю всі сторони висловити свою підтримку цієї заяви на вищому рівні", - сказав спецпредставник ОБСЄ.
Він нагадав, що рік тому він вже виступав із таким закликом.
"Я дійсно сподіваюся, що діти, як і торік, можуть абсолютно спокійно починати свій навчальний рік, новий навчальний рік, починаючи з опівночі 31 серпня", - сказав Сайдік.
Він також повідомив, що наступна зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 7 вересня.