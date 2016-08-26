Контактна група в Мінську заявила про необхідність припинення вогню з 1 вересня - прес-секретар Кучми

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Тристороння контактна група за участю представників ОРДЛО заявила про необхідність повного безстрокового припинення вогню на Донбасі з 1 вересня 2016 року. У цей день розпочнеться новий навчальний рік", - написала вона.

За словами Оліфер, тільки на підконтрольній Україні частині Донбасу в школи і дитсадки підуть понад 150 тисяч дітей.

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"Ми наполягаємо, що всі діти Донецької та Луганської областей, незалежно від місця проживання, мають право на турботу і безпеку. Саме тому Україна наполягає на повному припиненні вогню. Українська сторона послідовно виконує Мінські угоди і закликає Російську Федерацію і ОРДЛО не порушувати взяті на себе зобов'язання і з 1 вересня 2016 року все-таки припинити стріляти", - підкреслила вона.

За словами прес-секретаря представника України, безпека є ключовою складовою для вирішення всіх проблем політичного, гуманітарного та економічного характеру.

"Основою для повноцінної реалізації перших і ключових пунктів Мінських домовленостей є повернення Україні контролю за українсько-російської державної кордоном", - заявила вона.