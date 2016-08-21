Бойовики обстріляли автомобіль з українськими спостерігачами СЦКК: штаб опублікував фото наслідків

Про це йдеться у повідомленні керівника української сторони СЦКК генерал-майора Бориса Кременецького, опублікованому на сторінці прес-центра штабу АТО у Facebook.

«Незаконні збройні формування з 16:20 години до 16:45 години по вказаному району (поблизу Світлодарська – УНІАН) з напрямку населеного пункту Калинівка у напрямку населеного пункту Луганське випустили 15 мін калібром 82 мм та обстріляли з зенітної установки ЗУ-23-2 і великокаліберних кулеметів», - цитує прес-центр Кременецького.

За його словами, спостережна група здійснювала в цьому місці фотофіксацію порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків, які напередодні здійснили обстріл вказаного вище району із заборонених Мінськими домовленостями мінометних систем калібром 82 мм та 120 мм.

«У автомобіля пошкоджено переднє та заднє скло, запасне колесо, електрична проводка, передня панель, повітряний патрубок, кріплення радіатора, праві передні та задні двері, салон автомобіля, а також передня решітка. Під час обстрілу особовий склад спостережної групи встиг сховатися в укриття та ушкоджень не отримав», - повідомив керівник СЦКК.

Кременецький наголосив, що факт обстрілу спостережної групи може кваліфікуватися як злочин проти діяльності спостерігачів СЦКК і підлягає винесенню для обговорення під час засідання у Мінську Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Крім того, про обстріл спостережної групи української сторони СЦКК було негайно повідомлено Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні.

Як повідомляв УНІАН, раніше у СЦКК заявляли, що збройні та інформаційні провокації ватажків «ДНР/ЛНР» свідчать про їхні наміри за будь-яку ціну підтримувати ескалацію конфлікту на Донбасі. Про це свідчать щоденні чисельні факти порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО, які фіксуються спостерігачами української сторони СЦКК.