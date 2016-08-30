Клімкін запропонував, куди Росії діти свою зброю з Донбасу

Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви".

«Для мене імплементація Мінська означає, що ми перестаємо стріляти, ми поступово передаємо реальний контроль за ситуацією ОБСЄ, і Росія фізично йде з Донбасу. Ось це для мене мінімальний стан, коли ми можемо досягти якоїсь динаміки в Мінську», - заявив Клімкін.

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«Ми, звичайно, починаємо збирати зброю і думаємо, яким чином вона буде зберігатися, тому що як готуватися до виборів (йдеться про проведення місцевих виборів на Донбасі), коли там танки їздять, бронемашини. І знову ж таки для Росії буде добре, якщо вся зброя повернеться – десь вона буде корисною, не обов'язково тільки в Сирії», - зазначив міністр.

«Я, наприклад, постійно пропоную, щоб сховища зброї були на російській території, вздовж нашого кордону. Зброя з Росії прийшла, хай вона в Росію і піде», - наголосив Клімкін.