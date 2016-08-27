Росія перекинула на Донбас БМП, танки та комплекс радіорозвідки "Інфауна" – ГУР

17:53, 27 серпня 2016
Війна
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Росія перекинула на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях 4 БМП, 4 вантажні автомобілі, 7 танків та один комплекс радіорозвідки та рідопридушення "Інфауна".

facebook.com/EuroMaydan

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Facebook.

"Зафіксовано чергові факти постачання озброєння та військової техніки, боєприпасів та пально-мастильних матеріалів з території РФ до наступних населених пунктів: Щербак (Новоазовський район) – чотири БМП, чотири вантажні автомобілі (з боєприпасами) та два паливозаправники, а також до Кузнєцово-Михайлівки – сім танків", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що у районі міста Спартак (Донецька обл.) виявлено комплекс радіорозвідки та радіопридушення "Інфауна".

Крім того, за інформацією військової розвідки, у Довжанськ прибув ешелон з військовою технікою, який у подальшому може бути переміщений до району Алчевська.

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