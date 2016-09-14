Слідком Росії "шиє" нову справу проти українських військових

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, «головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу стосовно співробітника силових структур України Ігоря Рицка та інших невстановлених осіб за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)».

Стверджується, що Рицко разом з іншими, поки невстановленими співробітниками силових структур України, в травні 2015 року залучив шляхом обіцянок матеріальної винагороди, шантажу і погроз неповнолітніх жителів Ясинуватої до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

Також у СК РФ заявляють, що з травня 2015 по червень 2016 року під загальним керівництвом Рицка група підлітків у складі семи осіб нібито здійснила 8 вибухів на об'єктах цивільної інфраструктури та військового призначення в Ясинуватій.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.

Для виправдання російської агресії Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи проти керівництва України і українських силовиків. Зокрема, справи порушено проти міністра оборони України Степана Полторака, начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка, екс-командира Сухопутних військ України Анатолія Пушнякова, колишнього командувача Національної гвардії України Миколи Балана і низки інших громадян України.

30 вересня 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження стосовно службових осіб Слідчого комітету РФ за сприяння терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР».

8 серпня 2016 року Генпрокуратура України повідомила про підозру 18 представникам російської влади і керівництва збройних сил РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та інших злочинах. Усіх 18 підозрюваних оголошено в розшук, готується клопотання до суду про їхнє затримання.

Підозри виписано, зокрема, раднику президента РФ Сергію Глазьєву, міністру оборони РФ Сергію Шойгу, заступнику міністра оборони РФ Дмитру Булгакову, начальнику Генерального штабу ЗС РФ Валерію Герасимову та іншим.