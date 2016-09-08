У Росії заявили про порушення чергової справи проти України за "геноцид" жителів "ДНР"

Про це повідомляється на сайті СК РФ з посиланням на офіційного представника відомства Володимира Маркіна.

Згідно із заявою, зокрема, порушено чергову кримінальну справу за фактом нібито «геноциду» національної групи російськомовних осіб, зокрема малолітніх, які проживають на території самопроголошеної «Донецької народної республіки».

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«Фігурантами цієї справи є як колишні, так і нинішні посадові особи Міністерства оборони та Національної гвардії України. У їх числі міністр оборони Степан Полторак, начальник Генерального штабу Міністерства оборони України Віктор Муженко, колишній командир Сухопутних військ Анатолій Пушняков, нинішній командир Сухопутних військ Сергій Попко, командувач Національної гвардії Юрій Аллеров», - зазначає Маркін.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня у Слідчому комітеті РФ вже заявляли про порушення кримінальної справи проти військового керівництва України за нібито порушення режиму припинення вогню на лінії розмежування з окупованим Росією Донбасом.

30 вересня 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження стосовно службових осіб Слідчого комітету РФ за сприяння терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР».

8 серпня 2016 р. Генпрокуратура України повідомила про підозру 18 представникам російської влади і керівництва збройних сил РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни й інших злочинах. Всі 18 підозрюваних оголошені в розшук, готується подання до суду про їх затримання. Підозри виписані, зокрема, раднику президента РФ Сергію Глазьєву, міністру оборони РФ Сергію Шойгу, заступнику міністра оборони РФ Дмитру Булгакову, начальнику Генштабу ВС РФ Валерію Герасимову.