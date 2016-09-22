Українські військові в зоні АТО протистоять ворогу та негоді

Діставатися до віддалених позицій тепер можна лише по суцільній багнюці, тому сполучення з ними ускладнене, йдеться в сюжеті ТСН.

До укріпрайону на Світлодарській дузі нині можна доїхати лише на БМП. Передову з полів пронизує холодний вітер. Військові рубають дрова, аби зігрітися. "Не так страшно, коли холодно, як сиро. Всі розуміємо, що погода є погода. Так воно і має бути, проти природи не підеш", - пояснює боєць із позивним "Борода". Зігрівають бійців прислані з домівок теплі светри, не гребують і підштаниками.

Читайте такожВолонтер розповів про "зіпсовані модернізацією" автомати АК-74 для ЗСУ, Міноборони вже відреагувало (фото)

Боєць із позивним "Перо" пояснює, що військові й хотіли б мати охайніший вигляд, але не цим забита голова, коли попереду ворог, а під ногами багнюка. "Якщо такі умови, звісно, доводиться бути трохи брудним", - пояснює він. Речі мокнуть і забруднюються дуже швидко, а випрати та висушити їх по такій погоді дуже непросто. Військові перуть одяг у тазиках, а сушать над буржуйкою у бліндажі.

При цьому бійці намагаються, щоби диму від обігріву та приготування їжі було якомога менше, бо він видає їхнє розташування ворогу. Оборонці України кажуть, що готові воювати і в дощ, і в холод. Найбільше гріє думка про дім і виконаний обов'язок. А на умови, кажуть, уже звикли не нарікати.