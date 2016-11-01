У Мар'їнці під обстріл бойовиків втретє за місяць потрапила школа (фото)
15:20, 01 листопада 2016Війна
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Сьогодні вночі під час обстрілу було пошкоджено вікно другого поверху.
Під обстріл потрапила школа / ГУ НП у Донецькій області
Вже трете за місяць бойовики відкривають вогонь по школі №2, де навчаються 150 дітей. Сьогодні вночі під час обстрілу було пошкоджено вікно другого поверху. Про це повідомили у Нацполіції Донецької області.
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Постраждалих немає, на місці обстрілу працювала слідчо-оперативна група Мар'їнського відділення поліції.
Під обстріл потрапила школа / ГУ НП у Донецькій області
Минулого разу в цю школу прилетіли осколки під час нічного обстрілу житлових кварталів Мар'їнки 4 жовтня.
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