У Мар'їнці під обстріл бойовиків втретє за місяць потрапила школа (фото)

Вже трете за місяць бойовики відкривають вогонь по школі №2, де навчаються 150 дітей. Сьогодні вночі під час обстрілу було пошкоджено вікно другого поверху. Про це повідомили у Нацполіції Донецької області.

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Постраждалих немає, на місці обстрілу працювала слідчо-оперативна група Мар'їнського відділення поліції.

Минулого разу в цю школу прилетіли осколки під час нічного обстрілу житлових кварталів Мар'їнки 4 жовтня.