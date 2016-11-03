Бойовики обстріляли селище поблизу Маріуполя, пошкодивши житлові будинки та газопровід (фото)

Як поінформували УНІАН у Відділі комунікації поліції Донецької області, до Лівобережного відділення поліції Маріуполя надійшло повідомлення про те, що вчора о 23.30 було обстріляне селище Виноградне. На місці працює слідчо-оперативна група поліції.

Внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід, без газопостачання залишились близько 600 будинків. Також частково зруйновано 4 житлових будинків.

Інформації про жертви серед місцевого населення не має. Обставини події уточнюються.

Поліцейськими організований обхід селища, щоб зібрати максимальну інформацію та задокументувати наслідки обстрілу.

Попередня правова кваліфікація події - ст. 258 «терористичний акт» Кримінального кодексу України.