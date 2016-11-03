Бойовики обстріляли селище поблизу Маріуполя, пошкодивши житлові будинки та газопровід (фото)
11:53, 03 листопада 2016Війна
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Бойовики обстріляли селище Виноградне поблизу Маріуполя, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та газопровід.
Правоохоронці кваліфікували обстріл за статтею «терористичний акт» / Фото dn.npu.gov.ua
Як поінформували УНІАН у Відділі комунікації поліції Донецької області, до Лівобережного відділення поліції Маріуполя надійшло повідомлення про те, що вчора о 23.30 було обстріляне селище Виноградне. На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
Правоохоронці кваліфікували обстріл за статтею «терористичний акт» / Фото dn.npu.gov.ua
Внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід, без газопостачання залишились близько 600 будинків. Також частково зруйновано 4 житлових будинків.
Інформації про жертви серед місцевого населення не має. Обставини події уточнюються.
Поліцейськими організований обхід селища, щоб зібрати максимальну інформацію та задокументувати наслідки обстрілу.
Попередня правова кваліфікація події - ст. 258 «терористичний акт» Кримінального кодексу України.
Правоохоронці кваліфікували обстріл за статтею «терористичний акт» / Фото dn.npu.gov.ua
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