Міноборони: минулої доби в зоні АТО загинув мирний житель

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Читайте такожШтаб АТО: бойовики на Донбасі обстріляли населені пункти

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не зазнав поранення. Проте зафіксовано втрати серед цивільного населення: через збройну провокацію бойовиків загинув один цивільний мешканець і ще один зазнав поранення в руку", - сказав він.

Мотузяник висловив співчуття родині загиблого. "Українська влада робить усе, аби з'ясувати обставини цієї трагедії", - додав він.

Крім того, Мотузяник повідомив, що в Мар'їнці внаслідок вибуху снаряда отримав поранення місцевий житель.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня вранці терористи обстріляли КПВВ «Майорськ». Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.