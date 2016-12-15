Міноборони: минулої доби в зоні АТО загинув мирний житель
Минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі жоден український військовослужбовець не загинув, проте вбито цивільного жителя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не зазнав поранення. Проте зафіксовано втрати серед цивільного населення: через збройну провокацію бойовиків загинув один цивільний мешканець і ще один зазнав поранення в руку", - сказав він.
Мотузяник висловив співчуття родині загиблого. "Українська влада робить усе, аби з'ясувати обставини цієї трагедії", - додав він.
Крім того, Мотузяник повідомив, що в Мар'їнці внаслідок вибуху снаряда отримав поранення місцевий житель.
Як повідомляв УНІАН, 14 грудня вранці терористи обстріляли КПВВ «Майорськ». Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.