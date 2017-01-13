У Міноборони вказали на черговий фейк російської пропаганди

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України, оприлюдненій у Facebook.

У зв’язку з поширенням деякими інтернет-ЗМІ відеосюжету щодо нібито захоплення бойовиками військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України поблизу Донецька Міноборони повідомляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності.

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Відео, розміщеному 10 січня 2017 року на сайті одного з пропагандистських російських телеканалів як хроніка останніх подій на Донбасі, насправді майже два роки, у ньому йдеться про події в Дебальцевому.

У Міноборони вважають, що оприлюднення російськими пропагандистами старих відеокадрів має на меті підняти бойовий дух російсько-окупаційних військ на Донбасі, який останнім часом відчутно впав.

Міністерство оборони просить українських журналістів бути пильними та не поширювати пропагандистські фейки ворога.