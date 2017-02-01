"Хлопці, виходьте": бойовик розповів, як потрапив у полон під Авдіївкою

На другому "Алмазі" затримали Олександра Олексійчука, який був оператором протитанкового розрахунку з батальйону "Восток", йдеться в сюжеті ТСН.

Нині він перебуває у лікарні, його готують до операції – йому мають витягти осколок. Також з бойовиком працює контррозвідка.

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"Ми сиділи у бліндажі, в укритті втрьох. Сиділи, перечікували обстріл. Коли обстріл наче закінчився, намагались вийти, а тут нам вже кажуть: "Хлопці, виходьте", - розповів Олексійчук про те, як його взяли у полон.

Також полонений розповів, що ворожа сторона вводить у бій свої резервні сили, а от російське командування на передову не рветься.

Нагадаємо, про затримання бойовика батальйону "Восток" повідомила СБУ. Полонений виявився уродженцем Макіївки і воював на боці терористичної "ДНР" з 2014 року.