У 72-й бригаді повідомили про чотири потужні вибухи на території "ДНР"
16:01, 10 лютого 2017Війна
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На підконтрольній бойовикам території Донецької області прогриміли чотири потужні вибухи, повідомила прес-секретар 72-ї окремої механізованої бригади Олена Мокренчук.
Фотоілюстрація / REUTERS
"Зайшов ешелон на Ясинувату: 6 цистерн горючки і плюс б/к з бази зберігання. Два дуже сильних "баха" в "дірці". Вибухова хвиля прокотилася по Макіївці, Зугресу, Харцизьку. Напевно, "шмель". Чекаємо повідомлення з моргу Донецька. В Сніжному в 12:15 чули сильний вибух десь з боку об'їзної на Торез. В 12:28 ще один такий самий", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.
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Нагадаємо, користувачі соцмереж повідомили, що в окупованому бойовиками Донецьку 2 лютого близько 21:15 прогримів потужний вибух, який відчувався в деяких сусідніх населених пунктах.
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