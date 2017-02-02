Паніка в Донецьку: у соцмережах пишуть про евакуацію та бойову тривогу

23:30, 02 лютого 2017
Війна
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У Донецьку фіксуються обстріли з РСЗО "Град" в бік Авдіївки. 

vk.com/donetsk

Люди в соцмережах повідомляють про панічні чутки серед жителів окупованого міста, можливу примусову евакуацію та вивезення родичів терористів у Росію, пише ТСН.

Бойовики "ДНР" оголосили бойову тривогу та заявили про начебто обстріл міста Україною з "точки У". Однак дехто з їх активних прихильників спростував цю ж інформацію.

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tsn.ua

Як повідомляв УНІАН, в окупованому бойовиками "ДНР" Донецьку 2 лютого близько 21:15 прогримів потужний вибух.

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Теги: #Донецьк