Паніка в Донецьку: у соцмережах пишуть про евакуацію та бойову тривогу

Люди в соцмережах повідомляють про панічні чутки серед жителів окупованого міста, можливу примусову евакуацію та вивезення родичів терористів у Росію, пише ТСН.

Бойовики "ДНР" оголосили бойову тривогу та заявили про начебто обстріл міста Україною з "точки У". Однак дехто з їх активних прихильників спростував цю ж інформацію.

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#Донецк после обстрела Мотеля, пошла ответка из РСЗО по позициям ВСУ в Авдеевке. Уходят пакеты града — Alexey Donetsk (@AlexeyPatriotUA) February 2, 2017

Як повідомляв УНІАН, в окупованому бойовиками "ДНР" Донецьку 2 лютого близько 21:15 прогримів потужний вибух.